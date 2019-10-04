"فايسبوك" يحذف مئات الحسابات من مصر ركزت على عددٍ من البلدان منها تونس

وكالات- حذفت شركة فيسبوك مئات الحسابات والصفحات والمجموعات من منصتها للتواصل الاجتماعي، والتي تقول الشركة إنها "متورطة في سلوك زائف منسق".

وقالت عملاق التكنولوجيا إنها حذفت 443 حسابا من فيسبوك و 125 من تطبيق انستجرام لمشاركة الصور، بالإضافة إلى 200 صفحة و 76 مجموعة مصدرها الإمارات العربية المتحدة ومصر ونيجيريا واندونيسيا.

وفي مدونة نشرت في وقت متأخر أمس الخميس3 أكتوبر 2019 ، قالت فيسبوك إن إحدى العمليات كانت تورطت في "نشر أخبار محلية في دول مستهدفة، وتعزيز المحتوى بشأن الإمارات" إضافة إلى انتقاد قطر وتركيا وإيران.

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وكانت عملية أصغر متورطة في " سلوك زائف منسق له تركيز محلي في إندونيسيا" مع حسابات مزيفة لنشر المحتوى لدعم حركة الاستقلال في إقليم بابوا الغربية، في حين نشر آخرون انتقادات لها.

وقالت فيسبوك إن عملية ثالثة مصدرها مصر ركزت على الصومال واليمن والسعودية والسودان وتونس وإيران وتركيا ولبنان وقطر.