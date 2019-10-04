وزير خارجية تونس يبحث مع المبعوث الأممي إلى ليبيا آخر تطورات الأزمة

بحث وزير الشئون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وجدَّد الجهيناوي - وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم الجمعة - دعم تونس لجهود المبعوث الأممي إلى

ليبيا الهادفة إلى التطبيق الكامل لخطة العمل الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، مذكرا بموقف تونس الداعي إلى اعتماد الحوار والتوافق كالسبيل الوحيد لإنجاح المسار السياسي في ليبيا، وإلى الوقف الفوري للاقتتال، والتمسك بالحل السياسي للازمة في ليبيا.وشدد الجهيناوي على الدور الرئيسي لدول الجوار الليبي، لا سيما تونس، على الإسهام الفاعل في كل المبادرات الرامية إلى مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم والعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات حتى يتفرغ الليبيون إلى جهود التنمية وبناء مؤسساتهم الدستورية.من جهته، ثمن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، الجهود التي تبذلها تونس من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وحثهم على اعتماد الحوار والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في هذا البلد الشقيق.