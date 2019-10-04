مسئول عراقي يطالب القوى السياسية بالتعاون مع الحكومة لتوفير شروط الإصلاح

طالب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، القوى السياسية بالتعاون بينها، ومع الحكومة لتوفير شروط الإصلاح.
وقال عبد المهدي - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" اليوم الجمعة - إن المرجعيةالدينية، أوضحت موقفها للأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد، حيث أدانت ورفضت الاعتداء على الممتلكات وعلى المتظاهرين والقوات الأمنية، مبينا أنها طالبت القوى أن تغير منهجها في التعامل مع مشاكل البلاد.
وأضاف عبد المهدي، أن الحكومة تلزم نفسها بتقديم برامجها العملية والقيام بوسعها في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل، داعيا السلطتين التشريعية والقضائية للعمل المشترك والتعاون كل باختصاصه وصلاحياته.
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