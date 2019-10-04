بوجدانوف يناقش مع سفير المغرب اللجنة الحكومية المشتركة

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، مع سفير المغرب في موسكو، لطفي بو شعراء، الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال الاجتماع، نوقشت القضايا الرئيسية المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الروسية المغربية

متعددة الأوجه، بما في ذلك والاستعدادات للاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي - التقني في موسكو. وفي الوقت نفسه، تم تأكيد الاستعداد المتبادل بين موسكو والرباط لتعميق الحوار السياسي، بما في ذلك، وفي سياق التحضير لعقد القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي، يوم 24 أكتوبر".



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا خلال قمة مجموعة "بريكس" بجوهانسبرج، في شهر يوليو 2018، لإجراء أول قمة "روسيا-أفريقيا" في تاريخ العلاقات بين الجانبين، والتي يخطط لعقدها في 23 -24 أكتوبر الجاري في سوتشي، برئاسة مشتركة من الرئيسين عبد الفتاح السيسي، الروسي فلاديمير بوتين.