دبلوماسي روسي: موسكو مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى في الأمن الإلكتروني

أعرب ممثل الرئيس الروسي الخاص للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات أندريه كروتسكيخ ، اليوم الجمعة ، عن استعداد موسكو لتعزيز الحوار والتعاون مع جميع شركائها في مجال أمن المعلومات أو ما يُعرف بـ"الأمن السيبراني".
وقال كروتسكيخ ، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية ، " أود أن أشدد على أنروسيا لم تدير ظهرها لأيًا من شركائها في مجالات الأمن السيبراني العالمي، سواء في الشرق أو الغرب ، فروسيا على استعداد دائم لتعزيز الحوار والتعاون في هذا الشأن".
مُشيرًا إلى أن تلك الجهود يجب أن تتضافر ضمن أطر ثنائية وإقليمية.
وشدد على دعوة موسكو لضرورة بذل الجهود المشتركة ذات الفعالية لموجهة الهجمات السيبرانية الناشئة،
وكان الدبلوماسي الروسي قد أعرب، في وقت سابق، عن أمله بأن مجموعتي العمل لشؤون أمن المعلومات في الأمم المتحدة، اللتين أنشأتهما كل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية، ستكملان بعضهما البعض بعيدًا عن التنافس ، مُضيفًا أن موسكو تنظر إلى عمل هذه المجموعة بشكل مرتبط مع التدابير المنهجية التي يتخذها المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب الدولي.
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