رئيس وزراء باكستان يؤكد عمق العلاقات مع مصر

أكد عمران خان رئيس وزراء باكستان عمق العلاقات المصرية الباكستانية، والنتائج الإيجابية للقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

وأشار خان إلى أهمية توقيت زيارة وفد رجال أعمال مصري لبناني التي جاءت عقب لقاء الرئيس السيسي لتأكيد اهتمام الحكومتين المصرية والباكستانية بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ولا سيما في تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.



وأوضح اتحاد الصناعات ، في بيان اليوم الجمعة ، أن رئيس الوزراء استعرض برامج الإصلاح الاقتصادي وحوافز الاستثمار في باكستان على الوفد

المصري اللبناني المشترك، والذي أبدى أعضاؤه نيتهم بضخ استثمارات مصرية لبنانية في باكستان في مجالات الكهرباء والطاقة والإسكان.



وفي المقابل ، أبدى الجانب الباكستاني اهتمامه بالصادرات المصرية من الدواء والأسمدة.

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وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية برعاية الوزير عمرو نصار وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية قد نظمت وفدا من كبار رجال الأعمال والصناعيين المصريين واللبنانيين إلى باكستان ضمن البرنامج الاستراتيجي للوزارة للتعاون الثنائي مع لبنان في دول ثالثة وعلى رأسها

أفريقيا وباكستان.



وضم وفد رجال الأعمال: الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور ماجد المنشاوي، والدكتور شيرين حلمي، أحمد السويدي بالإضافة إلى عدد من الصناعيين اللبنانيين.



وأكد الجانبان المصري والباكستاني على أهمية تفعيل برامج التعاون الفني في مجال الزراعة وقطاع الملابس والمنسوجات.



كما اجتمع الوفد المصري اللبناني بعد ذلك بوزراء التجارة والصناعة والطاقة والخصخصة والصحة والاستثمار والزراعة لمناقشة آليات التعاون بين رجال الأعمال والحكومة الباكستانية، كما التقى الوفد مع قيادات مجتمع الأعمال الباكستاني الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مصر ولا سيما بعد نجاح أول استثمار باكستاني في مجال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.