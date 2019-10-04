أكد عمران خان رئيس وزراء باكستان عمق العلاقات المصرية الباكستانية، والنتائج الإيجابية للقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.
وأشار خان إلى أهمية توقيت زيارة وفد رجال أعمال مصري لبناني التي جاءت عقب لقاء الرئيس السيسي لتأكيد اهتمام الحكومتين المصرية والباكستانية بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ولا سيما في تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
المصري اللبناني المشترك، والذي أبدى أعضاؤه نيتهم بضخ استثمارات مصرية لبنانية في باكستان في مجالات الكهرباء والطاقة والإسكان.
وأوضح اتحاد الصناعات ، في بيان اليوم الجمعة ، أن رئيس الوزراء استعرض برامج الإصلاح الاقتصادي وحوافز الاستثمار في باكستان على الوفد
وفي المقابل ، أبدى الجانب الباكستاني اهتمامه بالصادرات المصرية من الدواء والأسمدة.
أفريقيا وباكستان.
وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية برعاية الوزير عمرو نصار وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية قد نظمت وفدا من كبار رجال الأعمال والصناعيين المصريين واللبنانيين إلى باكستان ضمن البرنامج الاستراتيجي للوزارة للتعاون الثنائي مع لبنان في دول ثالثة وعلى رأسها
وضم وفد رجال الأعمال: الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور ماجد المنشاوي، والدكتور شيرين حلمي، أحمد السويدي بالإضافة إلى عدد من الصناعيين اللبنانيين.
وأكد الجانبان المصري والباكستاني على أهمية تفعيل برامج التعاون الفني في مجال الزراعة وقطاع الملابس والمنسوجات.
كما اجتمع الوفد المصري اللبناني بعد ذلك بوزراء التجارة والصناعة والطاقة والخصخصة والصحة والاستثمار والزراعة لمناقشة آليات التعاون بين رجال الأعمال والحكومة الباكستانية، كما التقى الوفد مع قيادات مجتمع الأعمال الباكستاني الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مصر ولا سيما بعد نجاح أول استثمار باكستاني في مجال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء باكستان يؤكد عمق العلاقات مع مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.