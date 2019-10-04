سبب رفض ترامب لقاء روحاني خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه رفض عقد لقاء مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنه ربط اللقاء والمحادثات بشرط إلغاء عقوبات واشنطن.
وأوضح ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة أمام البيت الأبيض: "حاولوا تنظيم لقاء، لكنه (روحاني) أراد إلغاء العقوبات، وقلت رداعلى ذلك: أنتم على ما يبدو تمزحون".
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة غير مهتمة بعقد لقاء مقابل مثل هذه الشروط، مضيفا: "روحاني أراد إجراء اللقاء في الأمم المتحدة. وتفاوضنا حول ذلك، لم أتحدث معه شخصيا، لكن طرفينا خاضا مفاوضات، وهو
وأكدت تقارير إعلامية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بذل جهودا خلال أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لعقد محادثات بين ترامب وروحاني، لكنها لم تتكلل بالنجاح.
وحمل الرئيس الإيراني نظيره الأمريكي المسؤولية عن فشل هذه الجهود، لافتا إلى أن ترامب أعلن مرتين خلال 24 ساعة تشديد عقوبات الولايات المتحدة على إيران.
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