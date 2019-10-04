برلين تتهم واشنطن بعدم الرغبة في إيجاد حلول ودية لخلافاتها التجارية مع أوروبا

اتهم وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس الولايات المتحدة، بعدم الرغبة في إيجاد حلول ودية لخلافاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ماس، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة ، أن كل طرف يستفيد من التجارة المنفتحة والعادلة ،

غير أن الولايات المتحدة رفضت اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إيجاد حل ودي واختارت طريق المواجهة.وحذر وزير الخارجية الألمانين من أن الاتحاد الأوروبي سيضطر على ما يبدو إلى الرد على الإجراءات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة من جانبه، مبديا في الوقت نفسه استعداد بروكسل للتفاوض مع واشنطن بشأن معايير تقديم المنح الحكومية في قطاع الطيران ، وأضاف " لا يزال بإمكاننا تجنب أضرار مستقبلية".يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت مؤخرا ، رسوما إضافية بنسبة 10% على طائرات مصنعة في الاتحاد الأوروبي ، وعلى بضائع أوروبية أخرى.