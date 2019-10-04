رئيس البرلمان العراقي يطالب بالتحقيق في الاعتداء على المحتجين

طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بالتحقيق في الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المحتجين.

ودعا الحلبوسي القائد العام للقوات المسلحة، إلى التحقيق الفوري بشأن سقوط قتلى في المظاهرات التي تجتاح العراق.

وقال الحلبوسي إنه من المهم اتخاذ إجراءات حقيقية تتوافق مع مطالب المتظاهرين، مضيفاً "نحتاج إلى ثورة حقيقية لمحاربة الفساد"، مؤكداً أن "الفساد آفة يجب القضاء على حيتانها".

وأضاف "يجب عدم السماح للمندسين باستغلال التظاهرات، كما ندعو المحتجين لحماية ممتلكات الدولة".

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وأعلن رئيس البرلمان العراقي في كلمته عن تشكيل لجنة خدمات برئاسته وعضوية اتحادات لإسناد الدولة ببرنامج حكومي إصلاحي.

وكانت مصادر أمنية وطبية عراقية قد أكدت مقتل 10 محتجين خلال تظاهرات اليوم في العاصمة العراقية بغداد.