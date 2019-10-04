كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحويل التحقيق في الهجوم على شرطة باريس إلى مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤولون في العاصمة الفرنسية اليوم الجمعة، أن مسؤولي مكافحة الإرهاب تولوا التحقيقات في الهجوم الدموي الذي استهدف مقر شرطة باريس، أمس الخميس.

ولم يستبعد الدافع الإرهابي في الهجوم الذي قتل فيه موظف بشرطة باريس 4 من زملائه.

وقالت وزيرة فرنسية أيضاً إنه لا توجد أي إشارة حتى الآن على أنه كانت للمهاجم، الذي قُتل بالرصاص، دوافع متطرفة. وكان منفذ الهجوم الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، يعمل بمقر الشرطة منذ 2003، في دعم تكنولوجيا المعلومات لوحدتها المعلوماتية.