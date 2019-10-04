كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحويل التحقيق في الهجوم على شرطة باريس إلى مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت وزيرة فرنسية أيضاً إنه لا توجد أي إشارة حتى الآن على أنه كانت للمهاجم، الذي قُتل بالرصاص، دوافع متطرفة.
وكان منفذ الهجوم الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، يعمل بمقر الشرطة منذ 2003، في دعم تكنولوجيا المعلومات لوحدتها المعلوماتية.
كشفت وسائل إعلام فرنسية محلية، الجمعة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالشرطي الذي نفذ هجوما بالسكين على 4 من زملائه داخل المقر الأمني الرئيسي في العاصمة باريس، مما أدى إلى مقتلهم.
وذكرت المصادر أن منفذ الهجوم دخل الإسلام منذ سنة ونصف السنة، في وقت استبعدت السلطات الفرنسية أن يكون المعتدي قد تحول إلى متطرف، او أن يكون الهجوم له دوافع إرهابية.
وقالت وسائل الإعلام الفنرسية إن المعتدي، وهو مسؤول تكنولوجيا يبلغ من العمر 45 عاما، في وحدة استخبارات الشرطة في شرطة باريس، اعتنق الإسلام قبل 18 شهرا. وقتل بالرصاص بعد الهجوم.
وأفادت إذاعة فرانس إنفو وقناة بي إف أم التلفزيونية، الجمعة، أن زوجة المهاجم أبلغت الشرطة أن زوجها، الذي كان أصما، كانت لديه رؤى، لم تحددها، وقد أدلى بتعليقات غير متسقة في الليلة التي سبقت الهجوم.