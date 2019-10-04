كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني عراقي: ضبط مسلحين إيرانيين حاولوا التسلل إلى البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بأنه قوات الأمن ضبطت مسلحين إيرانيين، حاولوا التسلل إلى العراق.

وأضح مصدر محلي، أن القوات الأمنية ضبطت مسلحين إيرانيين، حاولوا المرور من نقطة أمنية، شمالي البلاد.

وقال المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، إن القوات العراقية ضبطت عناصر مسلحة إيرانية الجنسية، حاولوا المرور، مساء أمس الخميس، من النقطة الأمنية لقضاء بلد، جنوبي محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

وألمح المصدر إلى أن السفير الإيراني لدى العراق، وصل إلى قضاء بلد، وسط طيران مكثف وتشدد أمني واسع النطاق.

وتمكن المتظاهرين في بغداد، قبل يومين، من الإمساك بأحد العناصر الذين يطلق عليهم "المندسين"، الذين يقومون بضرب المتظاهرين والقوات الأمنية معا، وعند التحدث معه تكلم باللغة "الفارسية".

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء، للمطالبة بالإصلاح.

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وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.