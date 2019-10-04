كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: اعتقال شخصين متهمين بخطف لبنانيين في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الأمن الداخلي اللبنانية، اليوم الجمعة، عن اعتقال شخصين في بيروت متهمين بخطف لبنانيين في تركيا مقابل فدية.

وقالت قوى الأمن الداخلي، إنها ألقت القبض على العقل المدبر للعصابة، وجميع أعضائها سوريون.

وقالت قوى الأمن الداخليفي بيان صدر، في 24 سبتمبر تم اختطاف اثنين من اللبنانيين على أيدي عصابة مجهولة بينما كانا في رحلة إلى تركيا.

وأُطلق سراح الشخصين، اللذين تم أسرهما في وقت لاحق مقابل فدية قدرها 16000 دولار، ومن الواضح أن المبلغ تم تسليمه للخاطفين من خلال شركات الصرافة في لبنان وتركيا.

بعد إطلاعها على الحادث، أطلقت قوات الأمن الداخلي تحقيقًا في القضية في لبنان وتركيا.

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ووفقًا للبيان، كشف أعضاء قوى الأمن الداخلي عن هوية الشخص، الذي تلقى الفدية، وكان أحد أعضاء العصابة رجل سوري مواليد 1989، ويعمل في شركة صرافة مملوكة لسوري آخر.

وبعد عمليات المراقبة، تمكنت دورية من مكتب الاستخبارات في قوى الأمن الداخلي من القبض على السوريين في كورنيش المزرعة في بيروت في 27 سبتمبر.

وكان الرجلان يملكان سيولة بمبلغ 200 مليون ليرة لبنانية (حوالي 132000 دولار)، 34000 دولار و1950 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى الشيكات المصرفية.

واعترفوا بتلقيهم فدية من اللبنانيين، اللذين اختطفا في تركيا الشهر الماضي من خلال مكتب للصرافة يتعاملان معه في تركيا.

