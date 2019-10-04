جمارك سبتة تضبط 136 هاتفا ذكيا داخل تجاويف سيارة

تمكنت عناصر الجمارك، أمس الخميس، في معبر باب سبتة من إحباط عملية تهريب 136 هاتفا ذكيا جديدا بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 246 ألف درهم، كانت مخبأة على مستوى تجويف موجود في الجزء السفلي لهيكل سيارة كانت في طريقها للدخول إلى التراب الوطني.

وبحسب مصدر جمركي، فإن عناصر إدارة الجمارك، والضرائب غير المباشرة تمكنت خلال عملية مراقبة روتينية للسيارات العابرة لمعبر باب سبتة من العثور على هذه الكمية من الهواتف الذكية مخبأة باحترافية في تجاويف معدة في أماكن متفرقة من سيارة نفعية مرقمة في إسبانيا.

وأحيل سائق السيارة المغربي، المقيم في إسبانيا، على عناصر الشرطة القضائية لمواصلة التحقيق تحت إشراف النيابة العامة.