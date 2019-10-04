بالتصويت وبأغلبية كبيرة، قررت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، خروج الحزب من حكومة سعد الدين العثماني.
وصوت “الرفاق”، بعد كلمة الأمين العام نبيل بنعبد الله، والتي عرض فيها تفاصيل آخر عرض قدمه سعد الدين العثماني، والذي سحب وزارتي السكنى والصحة من الحزب.
وقال بنعبد الله إن البعض يحاول توهيم المنتخبين أن هناك حهات غاضبة، قائلا “هادشي ماكاينش”، مضيفا أنه “دخول الحمام ماشي بحال خروجو وملي كنجيو نخرجو هناك احتياطات، ولو كان الأمر مخالف لعرفنا ماعرفناه من اتثالات قيادات الحزب والحال أن ذلك لم يتم”.
وعرفت نقاشات اللجنة المركزية اليوم الجمعة، مداخلة خمسين عضو من أجل لمناقشة، ذهبت جل الآراء نحو المطالبة بالخروج من الحكومة، باستثناء وزير الصحة أنس الداكالي والقيادي سعيد فكاك، أبرز الداعين للبقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..” طلاق” الرفاق والإخوان صار رسميا..اللجنة المركزية لPPS تصوت بالإجماع على خروج الحزب من الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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