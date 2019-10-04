نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 7) مكابي بيتح تيكفا (3-1) أبناء اللد الوحدة كفر قاسم (2-2) هبوعيل بيتح تيكفا الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 4) شمشون كفر قاسم (0-1) نادي كرة قدم أور يهودا الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 4) مكابي تسور شالوم (1-1) مكابي طمرة هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (1-1) هبوعيل حيفا أبناء عرعرة عارة (1-1) هبوعيل باقة الغربية عيروني طبريا (1-2) هبوعيل إكسال النادي الرياضي الطيرة (4-0) أبناء زلفة هبوعيل كفر كنا (2-2) النادي الرياضي دبورية الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 4) بيتار بيتح تيكفا (1-2) شمشون أبناء الطيبة هبوعيل قلنسوة (2-3) هبوعيل كفر قاسم أبناء يافا (0-0) بيتار كفار سابا شباب الطيبة (4-1) شمشون تل أبيب بيتار رمات غان (2-3) هبوعيل كفر برا الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 4) هبوعيل غديرة (1-2) عيروني كسيفة شباب رهط (2-7) هبوعيل يروحام Advertisements الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 4) أبناء كابول (2-1) شباب طمرة هبوعيل البعينة (2-1) ممبع الجولان والجليل مكابي معلوت ترشيحا (1-0) أبناء بئر المكسور بيتار نهاريا (1-0) أبناء طوبا شباب سخنين (2-0) أبناء نحف أبناء مجد الكروم (1-1) شباب كفر كنا الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 4) أخاء إكسال (5-0) هبوعيل صندلة أبناء كفر قرع (1-0) أبناء الفريديس مكابي نافيه شعنان (3-1) أبناء الرينة مكابي عرب النجيدات (4-1) أبناء باقة الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 2) أبناء أبو سنان (5-0) مكابي العرامشة دنون أبناء دير الأسد (1-6) أبناء كفر سميع الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 2) بيتار أم الفحم (2-1) هبوعيل عين السهلة الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 2) مكابي كفار يونة (9-2) هبوعيل جلجولية الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 2) مكابي بركاي (0-1) أبناء جسر الزرقاء هبوعيل يوكنعام (0-2) مكابي عسفيا

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