أبناء اللد يتلقى خسارة جديدة في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق أبناء اللد مباراته الخارجية أمام مكابي بيتح تيكفا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "هموشفاة" في بيتح تيكفا، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق المضيف بهدفين نظيفين، حيث افتتح باب التسجيل بعد مرور 15 دقيقة على بداية اللقاء، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 37.

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وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 59 سجل الفريق الخصم هدفه الثالث، وفي الدقيقة 69 جاء هدف أبناء اللد الوحيد من ضربة جزاء نفذها اللاعب، بن بن يائير.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد فريق أبناء اللد عند 6 نقاط وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق اللداوي في مباراته القادمة شقيقه القسماوي على ملعبه يوم الخميس المقبل.