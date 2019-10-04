الان تتابع مقتدى الصدر يدعو لاستقالة الحكومة العراقية والدعوة لانتخابات مبكرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 7 دقائق - 10:24 م, 4 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 دعا زعيم التيار الصدري في العراق لاستقالة الحكومة ويطالب بتنظيم انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة.

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