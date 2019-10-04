أحمد علي الرجدهي

كتب الخليج 365 - سقطرى

واعلن الرجدهي الانضمام إلى المجلس عقب ساعات فقط من اصدار الرئيس هادي قرارا؛ قضى باقالته من منصبه وتعيين مدير امن جديد للمحافظة.

واصدر الرئيس هادي قرار قضى بتعيين فائز سالم موسى طاحس مديرا عاما للامن في سقطرى.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير أمن سقطرى "الرجدهي" ينضم إلى المجلس الانتقالي قبل قرار هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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