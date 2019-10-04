شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرة حاشدة في الجزائر رفضاً للانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) كرر الحراك الاحتجاجي في الجزائر التظاهر في العاصمة، اليوم (الجمعة) رفضاً لتنظيم انتخابات رئاسية في ديسمبر يؤيدها الجيش، ولكن المتظاهرين يقولون إنّ هدفها إبقاء «النظام» في الحكم. حيث ملأ الحشد شوارع وسط العاصمة عقب «صلاة الجمعة»، في تحد للانتشار الأمني وتحذيرات الجيش.

كرر الحراك الاحتجاجي في الجزائر التظاهر في العاصمة، اليوم (الجمعة) رفضاً لتنظيم انتخابات رئاسية في ديسمبر يؤيدها الجيش، ولكن المتظاهرين يقولون إنّ هدفها إبقاء «النظام» في الحكم. حيث ملأ الحشد شوارع وسط العاصمة عقب «صلاة الجمعة»، في تحد للانتشار الأمني وتحذيرات الجيش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة حاشدة في الجزائر رفضاً للانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.