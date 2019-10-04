«سكاي نيوز»: مصر تطالب بدخول طرف رابع في مفاوضات سد النهضة.. والبيت الأبيض يعلن دعمه لمباحثات الخرطوم

الموجز

ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية أن مصر طالبت بدخول طرف رابع في مفازضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصادر لها قولها إن مصر طالبت بدخول طرف دولي رابع وسيطا في المباحثات الثلاثية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض عن دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاون متبادل المنفعة حول تشغيل سد النهضة.

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وقالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، في بيان لها، إن لجميع دول حوض النيل الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار.

ودعا البيت الأبيض جميع الأطراف إلى إظهار حسن النية للتوصل إلى اتفاق يصون الحقوق ويحترم حصة كل دولة من مياه نهر النيل.

وانطلقت اليوم الجمعة بالعاصمة السودانية الخرطوم الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية والري في مصر، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، لبحث ملف سد النهضة الاثيوبي.

وعلى مدار يومين، يناقش الوزراء مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة.