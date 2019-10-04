أبو شقرا: هناك محطات مقطوعة من المحروقات منذ أيام وهي مهددة بالإقفال

لفت ممثّل شركات موزّعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، في تصريح تلفزيوني، الى أن "كل مواطن يجب أن يدفع بحسب عملة بلده، وهذا ما نطالب به. كما أننا نطالب بتطبيق القانون الذي صدر. على المعنيين الاجتماع لحل المشكلة. ​البنزين​ يحرق الجميع والمواطن ملّ منا، كل يوم ​إضراب​ وكل يوم ينتظر على المحطات".

وشدد أبو شقرا على أن "المشكلة عند الشركات المستوردة للنفط تطالنا أيضًا و​المصارف​ تريد تقوية خزانتها على ظهر الشركات المستوردة"، كاشفًا عن أن "هناك محطات مقطوعة من المحروقات منذ أيام لأنها لم تتمكن من تأمين ​الدولار​ وهي مهددة بالإقفال".

