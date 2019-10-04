لفت ممثّل شركات موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، في تصريح تلفزيوني، الى أن "كل مواطن يجب أن يدفع بحسب عملة بلده، وهذا ما نطالب به. كما أننا نطالب بتطبيق القانون الذي صدر. على المعنيين الاجتماع لحل المشكلة. البنزين يحرق الجميع والمواطن ملّ منا، كل يوم إضراب وكل يوم ينتظر على المحطات".
وشدد أبو شقرا على أن "المشكلة عند الشركات المستوردة للنفط تطالنا أيضًا والمصارف تريد تقوية خزانتها على ظهر الشركات المستوردة"، كاشفًا عن أن "هناك محطات مقطوعة من المحروقات منذ أيام لأنها لم تتمكن من تأمين الدولار وهي مهددة بالإقفال".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو شقرا: هناك محطات مقطوعة من المحروقات منذ أيام وهي مهددة بالإقفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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