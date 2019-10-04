أبو زيد: الحل يتطلب إرادة سياسية خارج نطاق المحسوبيات والمصلحة الخاصة

أكّد النائب السابق ​أمل أبو زيد​، في حديث تلفزيوني، أن "الحل يتطلب إرادة سياسية خارج نطاق المحسوبيات والمصلحة الخاصة"، مشددًا على أن "القانون وحده الذي يثبت ذلك".

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