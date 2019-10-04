لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "محطات ​البنزين​ تهدد بالاضراب، الافران تهدد بالاضراب و​الدولار​ غير متوفر الا في اعلامكم، فبدل الانكباب على ايجاد الحلول ورفع الوطأة عن كاهل المواطن واقله ايقاف فسادكم تعمدون الى محاولة كم الافواه وقمع الاعلام الحر لمجرد نقله الواقع، اصلحوا الوضع بدل محاولة ضرب الحريات".

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كانت هذه تفاصيل خبر عماد واكيم: بدل الانكباب على ايجاد الحلول تحاولون كم الافواه وقمع الاعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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