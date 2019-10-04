فصيلة من فوج المغاوير تشارك بالعيد الوطني الاسباني في مدينة مدريد

تشارك فصيلة من ​فوج المغاوير​ في الجيش بالعيد الوطني الاسباني الذي يقام في مدينة ​مدريد​. بدعوة من ​وزارة الدفاع​ الاسبانية

وقد غادر عناصر الفصيلة بعد ظهر اليوم على متن ​طائرة​ اسبانية حكومية حضرت خصيصاً إلى ​لبنان​ لنقلهم إلى مدريد، والمشاركة في التدريبات المشتركة مع الجيش الاسباني استعدادا للاحتفال الرسمي يوم السبت المقبل في الثاني عشر من الشهر الحالي بحضور الملك الاسباني، وذلك عربون شكر وتقدير من المملكة للجيش اللبناني الذي رفع العلم الاسباني على تلّة 1526 في ​جرود رأس بعلبك​، بعد استعادتها من الارهابيين مع بداية معركة "​فجر الجرود​".

والجدير ذكره أنّه في العام 2017، شارك ضابط من الجيش في الاحتفال عينه حاملاً ​العلم اللبناني​.

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