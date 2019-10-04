مشروع تربوي في الأنطونية عجلتون عن لبنان الكبير

نظمت المدرسة الأنطونية الدولية - عجلتون مشروعًا تربويًا بعنوان "نهار أنطوني كبير ... بلبنان الكبير"، مع إطلاق فعاليات الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير.
وقد توزع أكثر من 1200 طالب على كل المحافظات اللبنانية التسع ورافقهم 80 أستاذا من الهيئة التعليمية بهدف التعرف على الإرث اللبناني وجغرافية لبنان والأسباب التي دفعت بالبطريرك إلياس الحويك إلى النضال لتجسيد دولة لبنان على أرض الواقع.
وكانت هذه الزيارات مناسبة لالتماس قيمة العيش المشترك وترسيخ أهمية التربية على المواطنة في زمن يتمفيه التشكيك في أهمية هذا الوطن واستمرارية العيش فيه، فلبنان هو أرض الرسالة وسيبقى صامدا رغم المحن.
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