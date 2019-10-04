رد وزير الاعلام جمال الجراح على النائب جميل السيد في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرا انه "يظهر انك ولدت وترعرت في مواخير الليل حيث اكتسبت خبرة واسعة، ومع انه قبض عليك في اقبية الإجرام والتعذيب تحن دائما للمواخير، مُخلص".
وفي وقت سابق علق النائب جميل السيد، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريح وزير الاتصالات محمد شقير الذي قال: "لن أذهب أنا والوزير الجراح إلى مكتب المدعي العام المالي لا لشرب قهوة ولا الشاي وليستمعوا لكل وزراء الاتصالات من العام 92 وحتى اليوم"، متسائلا "شو يعني؟ داهمت شرطة مكافحة الآداب أحد المواخير، قبَضَتْ على مجموعة منهنّ، وتركَت البعض الآخر، صرخَتْ إحداهُنّ: كلّنا يعني كلّنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجراح ردا على السيد: يظهر انك ولدت وترعرت في مواخير الليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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