لفتت مصادر مطلعة على لقاء رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لقناة "​تلفزيون لبنان​" إلى أن "اللقاء كان جيد جدا وتم التطرق خلاله إلى مختلف الملفات خاصة على موازنة العام 2020"، مشيرةً إلى أنه "تم التوافق على ضرورة التعاون في المرحلة المقبلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مطلعة على لقاء الحريري وباسيل لـTL: اتفاق على ضرورة التعاون بالمرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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