فادي عبود: معبر بوكمال يخدم مصلحة لبنان القومية وزيارة الرئيس عون لسوريا أولوية الأولويات

لفت الوزير السابق فادي عبود، في حديث تلفزيوني، الى أن "التجارب السابقة واضحة وصريحة، أسعار السلع سوف ترتفع أكثر"، مشيرًا الى أن "الصناعة اللبنانية ما زالت معاقبة وقادرة".
وشدد عبود على أن "الاقتصاد الريعي مشكلة كبيرة ويجب تخفيض فاتورة الاستيراد"، موضحًا أن "هناك آلية تسمح لتخفيف وطأة الوضع الاقتصادي المتردي".
رأى أنه "يجب أن ننظر الى الأفضلية في الصناعات وبدلًا من وضع ضريبة على البرغل فلنعمل على القمح"، منوهًا بأن "معبر بوكمال يخدم مصلحة لبنان القومية وزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى سوريا هي أولوية الأولويات".
واعتبر أن "الدول التي دخلت في مشروع الإصلاح بدأت بالشفافية الكاملة والمطلقة"، مشيرًا الى أن "يجب البدء بالسياسيين في الاصلاح وليثق المواطن بالدولة ويدفع الضرائب كم يجب، عليه أن يشعر بالارتياح والثقة".
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