فادي عبود: معبر بوكمال يخدم مصلحة لبنان القومية وزيارة الرئيس عون لسوريا أولوية الأولويات

لفت الوزير السابق ​فادي عبود​، في حديث تلفزيوني، الى أن "التجارب السابقة واضحة وصريحة، أسعار السلع سوف ترتفع أكثر"، مشيرًا الى أن "​الصناعة​ ال​لبنان​ية ما زالت معاقبة وقادرة".

وشدد عبود على أن "​الاقتصاد​ الريعي مشكلة كبيرة ويجب تخفيض فاتورة الاستيراد"، موضحًا أن "هناك آلية تسمح لتخفيف وطأة ​الوضع الاقتصادي​ المتردي".

رأى أنه "يجب أن ننظر الى الأفضلية في الصناعات وبدلًا من وضع ضريبة على البرغل فلنعمل على ​القمح​"، منوهًا بأن "معبر بوكمال يخدم مصلحة لبنان القومية وزيارة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الى ​سوريا​ هي أولوية الأولويات".

واعتبر أن "الدول التي دخلت في مشروع الإصلاح بدأت بالشفافية الكاملة والمطلقة"، مشيرًا الى أن "يجب البدء بالسياسيين في الاصلاح وليثق المواطن ب​الدولة​ ويدفع ​الضرائب​ كم يجب، عليه أن يشعر بالارتياح والثقة".

