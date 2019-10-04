ماريو عون: هناك من يعمد على ضرب العهد وتشويه سمعته وصورته

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​ إلى انه "من الوقت الذي انتخب فيه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، وضع عناوين كبيرة وهي ​محاربة الفساد​ وقطع يد ​السرقات​ في البلد وقف الهدر وهذه الأمور أزعجت الكثير من الجهات السياسية رغم أنها أظهرت أنها متعاونه معنا وكان لديهم وجهين ومن وقتها يشعرون أنهم مستهدفون رغم أنهم أقوياء وهم أساسا في المسيرة السياسية من ​الاستقلال​ ومن الذين أوصلوا البلد إلى الدين الكبير الذي نعيشه".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر عون أن "التحركات في الشارع غير بريئة وهناك من يبث ​أخبار​ كاذبة وهناك من يحاول ان ينال من العهد ويساهمون بضرب ​الاقتصاد​ والليرة والاساءة إلى البلد و هم من نحاول ان نكشفهم"، مؤكداً "إننا نشعر بآلام ​الشعب اللبناني​ ومتعاطفين معه ولكن الامن عليه ان يكون محترم وأن تبقى الكرامات محترمة".

وأشار إلى "إننا امام وضع جديد ومعطيات جديدة من وقت انتخاب البرلمان الجديد الذي حوى أكثر من 70 في المئة من الوجوه ​الجديدة​ وعليه أن يعطى فرصة ليعبر عن طاقاته وهناك عمل مستمر في البرلمان خاصة في ​اللجان النيابية​"، مؤكداً انه "لا انهيار، طبعا نحن اما وضع صعب ولكن لا انهيار أبدا الآن ولا لاحقا".

في سياق آخر، أفاد بـ"إننا نعرف متى علينا أن نقول متى نتفاوض مع ​الدولة السورية​ بشأن عودة ​النازحين السوريين​ خاصة اننا نأخذ بعين الاعتبار أننا في بلد فيه فرقاء وتوازنات سياسية عديدة".