مسؤول أميركي: أنشأنا منطقة دفاع بعد الهجوم على السعودية وتهديد إيران العسكري لم يتراجع

اعتبر قائد الأسطول الخامس الأميركي، الأميرال جيمس مالوي، أن "تهديد ​إيران​ العسكري لم يتراجع في ​الخليج​ بعد الهجوم على ​السعودية​"، مشيرا إلى أن "​البنتاغون​" أنشأ "منطقة دفاع" ردا عليه"، لافتاً إلى "إنني لا أعتقد أنهم يتراجعون على الإطلاق".

وأوضح مالوي أنه "يتابع بانتظام تحركات ال​صواريخ​ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية "سواء كانت تنقل إلى المستودعات أو منها"، كما يراقب قدرات إيران في مجال زرع ​الألغام​"، مشيراً إلى "إنني أحصل على ملخص للتحركات بشكل يومي ثم تقييمات لما يمكن أن يعنيه ذلك".