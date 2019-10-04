مسؤول أميركي: أنشأنا منطقة دفاع بعد الهجوم على السعودية وتهديد إيران العسكري لم يتراجع

اعتبر قائد الأسطول الخامس الأميركي، الأميرال جيمس مالوي، أن "تهديد إيران العسكري لم يتراجع في الخليج بعد الهجوم على السعودية"، مشيرا إلى أن "البنتاغون" أنشأ "منطقة دفاع" ردا عليه"، لافتاً إلى "إنني لا أعتقد أنهم يتراجعون على الإطلاق".
وأوضح مالوي أنه "يتابع بانتظام تحركات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية "سواء كانت تنقل إلى المستودعات أو منها"، كما يراقب قدرات إيران في مجال زرع الألغام"، مشيراً إلى "إنني أحصل على ملخص للتحركات بشكل يومي ثم تقييمات لما يمكن أن يعنيه ذلك".
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