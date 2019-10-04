فكاك يهاجم قيادة الـ”PPS” بسبب مقترح الخروج من الحكومة: هل سنعارض برامج وزرائنا!

بعد هجومه على الأمين العام والمكتب السياسي لحزبه، عاد سعيد فكاك القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، لينتقد قيادة حزبه بقوة بسبب طرحها لخيار الخروج من الحكومة.

وفي حديثه أمام اللجنة المركزية للحزب، مساء اليوم الجمعة، قال فكاك إنه ليس مقتنعا بقرار الانسحاب من الحكومة، معتبرا أن الاستمرار في الحكومة يجب أن يكون محترما مثل الانسحاب.

ويقول فكاك إن مبررات الخروج من الحكومة موجودة وموضوعية كما أن مبررات البقاء كذلك، موجها النقد لقيادة حزبه بالقول “ما كناش ندخلو بعد البلوكاج”، منتقدا من هاجم خرجاته الإعلامية الأخيرة بالقول “أنا ماشي طرطور عضو مكتب سياسي ويجب أن أعبر عن رأيي، هذا را الطلاق وقرار والرحيل”.

ويرى فكاك أنه كان من الأجدى أن تفتح قيادة الحزب نقاشا مع المنتخبين ورجال الحزب بدل اتخاذ قرار بسرعة، منتقدا هذا القرار بالقول “هل سنعارض برامج وزرائنا”، منهيا كلامه بالقول إنه ليس مقتنعا بقرار الخروج من الحكومة.