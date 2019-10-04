بعد هجومه على الأمين العام والمكتب السياسي لحزبه، عاد سعيد فكاك القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، لينتقد قيادة حزبه بقوة بسبب طرحها لخيار الخروج من الحكومة.
وفي حديثه أمام اللجنة المركزية للحزب، مساء اليوم الجمعة، قال فكاك إنه ليس مقتنعا بقرار الانسحاب من الحكومة، معتبرا أن الاستمرار في الحكومة يجب أن يكون محترما مثل الانسحاب.
ويقول فكاك إن مبررات الخروج من الحكومة موجودة وموضوعية كما أن مبررات البقاء كذلك، موجها النقد لقيادة حزبه بالقول “ما كناش ندخلو بعد البلوكاج”، منتقدا من هاجم خرجاته الإعلامية الأخيرة بالقول “أنا ماشي طرطور عضو مكتب سياسي ويجب أن أعبر عن رأيي، هذا را الطلاق وقرار والرحيل”.
ويرى فكاك أنه كان من الأجدى أن تفتح قيادة الحزب نقاشا مع المنتخبين ورجال الحزب بدل اتخاذ قرار بسرعة، منتقدا هذا القرار بالقول “هل سنعارض برامج وزرائنا”، منهيا كلامه بالقول إنه ليس مقتنعا بقرار الخروج من الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر فكاك يهاجم قيادة الـ”PPS” بسبب مقترح الخروج من الحكومة: هل سنعارض برامج وزرائنا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.