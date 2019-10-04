دوري نجوم قطر.. رحيلي يجنب أم صلال الهزيمة من مضيفه الشحانية

نجح المغربي عادل رحيلي، المحترف في صفوف نادي أم صلال القطري، في إنقاذ فريقه، من الهزيمة، اليوم الجمعة، أمام مضيفه الشحانية، لحساب مباريات الأسبوع السادس من دوري نجوم قطر، بعدما وقع هدفا لناديه، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وافتتح الشحانية النتيجة في الدقيقة 27، بواسطة لاعبه الإيراني رامين رضائيان عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يظهر رحيلي 10 دقائق بعد ذلك، ويعدل الكفة لأم صلال من تسديدة قوية عجز حارس صاحب الأرض عن التصدي لها، لتنتهي الجولة الأولى بالتعادل هدف لمثله.

ولم تشهد دقائق الشوط الثاني من اللقاء، الذي احتضنته أرضية ملعب حمد الكبير، أ تغيير على نتيجة الفصل الأول، لتخلص المباراة، إلى التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وأصبح أم صلال يمتلك في رصيده خمس نقاط، محتلا بها المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما تعد نقطة اليوم، الأولى للشحانية، الذي استمر متذيلا لترتيب دوري نجوم قطر.