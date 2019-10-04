صفعة جديدة للبوليساريو.. مملكة “ليسوتو” تعلق تصريحاتها بشأن الكيان الوهمي

في صفعة جديدة لجبهة البوليساريو، علقت مملكة ليسوتو، جميع تصريحاتها وقراراتها السابقة المتعلقة بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الخارجية لليسوتو.

وتقع مملكة ليسوتو في جنوب القارة الأفريقية، وتحديداً داخل اتحاد جنوب أفريقيا، وهي دولة تقع داخل دولة أخرى، ممّا يُشكّل حالةً نادرة على مستوى العالم.

المملكة غير الساحلية المعزولة في جنوب أفريقيا، عاصمتها وأكبر مدنها هي ماسيرو، وهي عضو في الأمم المتحدة ودول الكومنولث والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.