في مباراة شارك فيها ثلاثة مغاربة.. فوزير ينقذ الرائد من الخسارة أمام الفتح في الدوري السعودي

أنقذ المغربي محمد فوزير، فريقه الرائد الذي يلعب له أيضا مواطنه جلال الداودي، اليوم الجمعة، من الخسارة، أمام مضيفه الفتح بلاعبه المغربي مروان سعدان، بعدما نجح في توقيع هدف في آخر الأنفاس، أنهى به المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، وذلك ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وشهد اللقاء مشاركة سعدان من جانب الفتح، وفوزير من الرائد منذ البداية، بينما دخل الداودي بديلا في الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 66.

وكان الرائد سباقا لزيارة الشباك، بعد مرور 29 دقيقة على ضربة البداية، براسطة اللاعب ماركو بيريز، غير أن فرحته بهذا الهدف، لم تدم أكثر من خمس دقائق، حين نجح ميشيل دي فريدي في تعديل الكفة للفتح، قبل أن ينهي زميله علي أحمد الزقعان، الفصل الأول بتقدم فريقه، بإضافته ثاني الأهداف، في الدقيقة 41.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة، تسير نحو نهايتها بفوز صاحب الأرض، ظهر المغربي فوزير، في الدقيقة الأولى من الوقت البديل، محرزا هدف التعادل للزوار، عن طريق ركلة جزاء، مجنبا فريقه خسارته الثالثة هذا الموسم.

ويحتل الرائد المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط مع مباراة ناقصة، بينما يتذيل الفتح سلم الترتيب، بنقطة وحيدة، حققها بتعادله في مباراة اليوم.