سبعة رجاويين وستة من الوداد.. عموتة يستدعي 28 لاعبا لمواجهة المحليين ضد الجزائر – صورة

وجه الإطار الوطني، الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، الدعوة إلى 28 لاعبا، للمواجهة، التي ستجمع العناصر الوطنية بالمنتخب الجزائري، ضمن إياب المباراة الفاصلة، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وتقام المواجهة، يوم 19 أكتوبر الجاري، وتحتضنها أرضية الملعب البلدي، في بركان، بداية من الساعة الثامنة مساء، علما أن لقاء الإياب، الذي أقيم في ملعب مصطفى تشاكر، في البليدة، في الجزائر، في شتنبر الماضي، انتهى بالتعادل من دون أهداف.

وشهدت لائحة 28 لاعبا للمنتخب المحلي سيطرة لاعبي فريقي الرجاء، والوداد البيضاويين، إذ ضمت سبعة لاعبين من الفريق الأخضر، وستة من الفريق الأحمر، بالإضافة إلى خمسة عناصر من ناديي حسنية أكادير، ونهضة بركان، ولاعبين من الدفاع الحسني الجديدي، ولاعب واحد من فرق، الجيش الملكي، وأولمبيك آسفي، والمغرب التطواني.