الوحدة كفر قاسم يقع بفخ التعادل في ظرف دقيقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرط فريق الوحدة كفر قاسم بفرصة الفوز على نظيره هبوعيل بيتح تيكفا بعد تعادلهما بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة.
واستضاف الفريق القسماوي المباراة على أرضية استاد اللد، وسط حضور المئات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الوحدة كفر قاسم بهدف أحرزه اللاعب، غيل سالم، بعد مرور 25 دقيقة على بداية اللقاء.
وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 63 أضاف اللاعب، يردين كوهن، الهدف الثاني للوحدة كفر قاسم، وفي الدقيقة 70 جاء الهدف الأول لصالح الفريق الخصم، وفي ظرف دقيقة واحدة تمكن الفريق الضيف من معادلة النتيجة بهدف ثان.
وبهذا التعادل رفع فريق الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيحل الفريق القسماوي في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه اللداوي يوم الخميس القادم.
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