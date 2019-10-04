التلفزيون الألماني: تركيا بلد غير آمنة للاجئين

انتقدت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "إيه آر دي"، الجمعة، المفاوضات الألمانية التركية لإنقاذ اتفاق اللاجئين، مشيرة إلى أن أنقرة "لا تعد" بلدا آمنة للاجئين، وترحل السوريين لمناطق القتال في بلادهم.

وأوضحت القناة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني "أجرى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مفاوضات مع تركيا حول اتفاق اللاجئين في أنقرة الخميس، رغم عدم نجاح الأخيرة في إغلاق حدودها، وزيادة معدلات تدفق اللاجئين للجزر اليونانية".

وتابعت "اتفاقية اللاجئين المبرمة عام ٢٠١٦ تعاني مشكلات كبيرة، فأوروبا استقبلت في الثلاث سنوات الماضية لاجئين من تركيا، يعادل عددهم ١٠ أضعاف اللاجئين الذين أعادتهم دول القارة للأراضي التركية".

وأضافت "كما يرى كثيرون أن الاتفاقية تخالف القانون الدولي لأن تركيا ليست دولة آمنة للاجئين"، متابعة "لا يتمتع اللاجئون السوريون بالمزايا والحقوق التي تنص عليها اتفاقية جنيف للاجئين، ويحصلون فقط على وضع حماية مؤقت وسطحي للغاية".

ومضت قائلة: "خلال الأسابيع الماضية، تحدثت تقارير بشكل متزايد عن ترحيل السلطات التركية لاجئين سوريين لمناطق الحرب في سوريا خاصة محافظة إدلب، ما يعد مخالفة للقوانين الدولية والتركية".

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وتابعت "لذلك لا تعد تركيا دولة آمنة للاجئين، لكن الاتحاد الأوروبي يلتزم الصمت حيال هذا الأمر".

ولفتت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يستغل قضية اللاجئين للضغط على أوروبا لدفعها للموافقة على إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، يوطن فيها اللاجئين السوريين".

وفي أغسطس/آب الماضي، شنت السلطات التركية حملة لإبعاد عشرات الآلاف من السوريين عن مدينة إسطنبول بدعوى أنهم غير مسجلين، ورحلت المئات قسرا لمناطق الحرب في سوريا مثل إدلب.

وفي ٢٠١٦، وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا على اتفاق يهدف للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، مقابل منح أنقرة ٦ مليارات يورو لتوفير الحاجات الأساسية للاجئين على أراضيها.

وخلال الفترة الماضية، ذكرت تقارير أوروبية عدة أن الاتفاق على شفا الانهيار بسبب ضعف سيطرة أنقرة على حدودها.