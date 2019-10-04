"الوطنية للانتخابات" بالإمارات: يمكن التصويت ببطاقة الهوية ولو كانت منتهية

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات أنه يمكن للناخبين التصويت باستخدام بطاقة الهوية ولو كانت منتهية الصلاحية في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث إن الجهاز الإلكتروني سيتمكن من قراءتها.

وأوضحت أنه يمكن للناخب أن يصوت في حال كانت هويته قيد التجديد أو مفقودة ولديه وثيقة رسمية تثبت ذلك، منوهة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص اللجنة على ضمان ممارسة الحق الانتخابي لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية.

وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن أعضاء الهيئات الانتخابية يمكنهم التصويت لمرشحيهم من خلال بطاقة الإمارات للهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والتي تعتبر الوثيقة المعتمدة التي تخول حاملها من أعضاء الهيئات الانتخابية ممارسة حقه بالانتخاب والمشاركة في عمليات التصويت.

وتنطلق عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 غدا السبت في 39 مركزا انتخابيا على مستوى الإمارات، ابتداء من الساعة 8 صباحا وتستمر لمدة 12 ساعة، لتمكين الناخبين من الذين لم يصوتوا خارج الدولة أو في فترة التصويت المبكر من المشاركة بفاعلية في هذا الواجب الوطني.

وسيتم بعد إغلاق المراكز إعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت وإعلان القائمة الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، بعد تطبيق قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات رقم 1 لسنة 2019، الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.





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وأكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات رئيس لجنة إدارة الانتخابات، الجاهزية التامة واستكمال جميع الاستعدادات بجميع المراكز الانتخابية لاستقبال الناخبين.

وبين أن اللجنة الوطنية للانتخابات حرصت على توفير جميع الإمكانات التي تسهم في توفير جميع الإجراءات، التي تؤمن أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، وبما يضمن في الوقت ذاته سير أفضل لجميع مجريات عمليات التصويت في اليوم الانتخابي.

ودعا أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة بفاعلية في عمليات التصويت في اليوم الانتخابي والتصويت للمرشح الأفضل والأكثر كفاءة، والقادر على نقل قضاياهم وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم.

كما نوه بأن المشاركة الفاعلة من أعضاء الهيئات الانتخابية كانت الركيزة الرئيسية لتحقيق النجاح للدورات الانتخابية الثلاث الماضية، والمساهمة في الارتقاء بمسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين أو من ينوب عنهم إلى الالتزام بالتعليمات التنفيذية والإجراءات الناظمة لها، والامتناع عن جميع مظاهر الدعاية الانتخابية في محيط المراكز الانتخابية، موضحة أنه تم تشكيل لجان متخصصة لمراقبة هذه الإجراءات.





وأكدت اللجنة أنه في حال ارتكاب مخالفات في هذا المجال فإنه سيتم إنذار المرشح والتنبيه عليه بعدم تكرار ذلك، وفي حال الاستمرار فسيتم صياغة إثبات محضر ليتم اتخاذ القرار المناسب، والذي يصل إلى إبعاد المرشح عن محيط المركز، وفق ما تنص عليه التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.