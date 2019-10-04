عسكري أمريكي بارز: تهديدات إيران مستمرة ونراقب تحركاتها

قال الأميرال جيم مالوي قائد الأسطول الأمريكي الخامس، الجمعة، إن التهديد العسكري الذي تمثله إيران لم يتراجع في المنطقة ما يشير إلى استمرار بواعث القلق رغم انحسار أعمال العنف.



وأكد الأميرال الأمريكي في مقابلة مع وكالة رويترز أنه لا يعتقد تراجع النظام الإيراني عن الأعمال الإرهابية.

وأضاف مالوي أنه يتابع بانتظام تحركات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية "سواء كانت تُنقل إلى المستودعات أو منها". كما يراقب قدرات إيران في مجال زرع الألغام.

وتابع قائلا: "أحصل على ملخص للتحركات بشكل يومي ثم تقييمات لما يمكن أن يعنيه ذلك".

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وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بشدة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي وإعادة فرض العقوبات على صادرات طهران النفطية.

وفيما يخص حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز ومنطقة الخليج.

وأكد الأميرال الأمريكي أن ما تسعى إليه "عملية" الحارس هو تسليط الضوء على انتهاكات إيران والتأكد من أنه في حالة حدوث أي شيء في البحر فسوف يفتضح أمرهم.

ويشمل ذلك توفير ركيزة للمراقبة والاتصالات لتبادل معلومات المخابرات مع الدول التي وافقت على المشاركة.

وكانت واشنطن قد اقترحت مسألة تشكيل العملية البحرية في الخليج للمرة الأولى في يونيو/حزيران بعد أن اتهمت إيران بمهاجمة ناقلات نفط حول مضيق هرمز.