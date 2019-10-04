رئيس برلمان العراق: نسعى لإيقاف نزيف الدم ويجب محاسبة الفاسدين

أكد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي ضرورة محاسبة الفاسدين، لأن خطرهم لا يقل عن خطر الإرهابيين، خاصة أن الفساد دمر البنية التحتية للبلاد.

وقال الحلبوسي في تصريحات صحفية، نسعى لإيقاف نزيف الدم في البلاد، ولا يجب السماح للخارجين عن القانون استغلال المظاهرات للإساءة للمواطنين وتخريب أملاك الدولة.

ودعا رئيس البرلمان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لمحاسبة المقصرين الذين اعتدوا على المتظاهرين.

وشدد الحبلوسي على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب، والتوزيع العادل لإيرادات الدولة، وتوفير الوظائف، ودعم صندوق الإسكان ومتوسطي الدخل في البلاد.

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وأوضح رئيس البرلمان العراقي أنه لم يعد أمام الدولة إلا اتخاذ إجراءات حقيقية لمجابهة التحديات التي تمر بها البلاد في أسرع وقت، معلنا تشكيل لجنة من الشخصيات الوطنية لتقديم رؤية واضحة للحكومة بشأن تلبية مطالب المتظاهرين.





وفي وقت سابق الجمعة، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كتلة سائرون النيابية المدعومة من تياره بتعليق عملها في البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يلبي مطالب الشعب.

ودعا الصدر نواب الكتلة لعدم الحضور لجلسات البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يرتضيه الشعب، ونصح باقي الكتل بالتأسي بهذا القرار إرضاءً لله والشعب والمرجعية.

وكانت احتجاجات واسعة اندلعت، الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وصباح الجمعة، أطلقت قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين وسط بغداد في اليوم الرابع من المظاهرات، كما قطعت شبكة الإنترنت في الجزء الأكبر من البلاد.