بدء اجتماع ثلاثي بالسودان لمناقشة قواعد تشغيل سد النهضة

بدأت، الجمعة، اجتماعات وزراء الري والمياه في كل من إثيوبيا ومصر والسودان بالعاصمة الخرطوم؛ لمناقشة قواعد تشغيل سد النهضة وملء بحيرته بالمياه وتوقيتهما.

ويأتي الاجتماع بعد أربعة أيام من اجتماعات اللجنة الفنية المكونة من خبراء وفنيين وأساتذة جامعات، التي تركزت على تقريب الرؤى المصرية والإثيوبية بشأن هذا الملف.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ"العين الإخبارية": "كان من المتوقع مشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث في الاجتماع لكن تم استبعادهم دون الكشف عن الأسباب".

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وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن الاجتماعات ستناقش مقترحات إثيوبيا والسودان ومصر بشكل تفصيلي حول قضية الملء والتشغيل.

وقال وزير الري والموارد المائية البروفسير ياسر عباس السوداني: "بدأت الاجتماعات المباشرة حول سد النهضة لمناقشة الملء الأول والتشغيل للسد".

وكانت اجتماعات سد النهضة التي انعقدت الشهر الماضي في مصر، شهدت خلافاً بين مصر وإثيوبيا، بعد رفض أديس أبابا مقترحاً مصرياً يربط عملية ملء السد بإيراد النهر والفيضان، وفقاً لمسؤول مصري.



وتعتبر إثيوبيا أن المقترح بمثابة تدخل في قراراتها السيادية، وتمسكت بأن يكون قرار الملء والإيقاف والاستئناف محلياً صرفاً.

ويستمر اجتماع وزراء الري على مدار يومين، على أن يتم الإعلان عن نتائج المفاوضات السبت.