"الإعلام الأمني" العراقي يعلن مقتل 4 بنيران قناصين مجهولين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت السلطات العراقية الجمعة "قناصين مجهولين" بقتل 4 أشخاص، هم مدنيان وعنصران في القوات الأمنية في بغداد، مع استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة لليوم الرابع على التوالي.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية بيانا، الجمعة، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، جاء فيه "إن 4 أشخاص بينهم منتسبان من القوات الأمنية قتلوا في ساحة الطيران ومول النخيل وشارع فلسطين وطريق محمد القاسم شرقي ببغداد"، برصاص قناصين مجهولين.



وأكد الإعلام الأمني في وقت سابق وجود حالات قنص بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية لخلق الفتنة.

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وفي وقت سابق الجمعة، كشف الناشط سعيد الحيالي لـ"العين الإخبارية" عن مقتل متظاهرين اثنين بقناصة مليشيات الحشد الشعبي قرب وزارة الداخلية العراقية في بغداد".

وكانت احتجاجات واسعة اندلعت، الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وصباح الجمعة، أطلقت قوات الأمن العراقية النار على عشرات المتظاهرين وسط بغداد في اليوم الرابع من المظاهرات، كما قطعت شبكة الإنترنت في الجزء الأكبر من البلاد.