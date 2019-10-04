تركيا تطلق سراح نائب سابق احتجز بتهمة "الدعاية للإرهاب"

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صورة تعبيرية أطلقت السلطات التركية الجمعة سراح نائب سابق بعد ان قررت المحكمة الدستورية أنّ احتجازه بتهم "الدعاية للإرهاب" مخالف للقانون. وحكم على العضو السابق في حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد سري ثريا اوندر بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر في ايلول/سبتمبر 2018. واتهمت السلطات اوندر والزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش بدعم التمرد الكردي بسبب خطابات القياها اثناء عيد النوروز في آذار/مارس 2013. وقد اتهمتهما انقرة بممارسة "الدعاية الارهابية" و"التحريض على ارتكاب جرائم". Advertisements وحلّ دميرتاش ثالثا خلال الانتخابات الرئاسية العام الفائت رغم قيامه بحملته الانتخابية من السجن. والخميس، قضت المحكمة الدستورية أنّ الإدانة ضد أوندر تشكّل انتهاكا لحقه في حرية التعبير وأمرت بالإفراج عنه بانتظار إعادة محاكمته. وفي تموز/يوليو، قضت المحكمة الدستورية أيضا بعدم قانونية أحكام بحق ألفي أكاديمي وقعوا في العام 2016 عريضة تنتقد حملة قمع عسكرية في جنوب شرق البلاد حيث الغالبية من الاكراد.

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