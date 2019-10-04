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ترامب يقول إنه لن يربط مسألة بايدن بإتفاق للتجارة مع الصين

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الرئيس الاميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه لن يربط إتفاقا للتجارة طال انتظاره مع الصين برغبته المعلنة في أن تجري بكين تحقيقا بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو منافس محتمل له في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020.

وأبلغ ترامب الصحفيين أن المفاوضات لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منفصلة عن أي تحقيق بشأن بايدن الذي يتهمه الرئيس الأمريكي بفساد في الخارج.

وسئل ترامب عما إذا كان عقد اتفاق مع الصين سيكون مرجحا بشكل أكبر إذا أجرت بكين تحقيقا بشأن بايدن، فأجاب قائلا "هذا شيء وذاك شيء آخر... أنا أريد إبرام اتفاق للتجارة مع الصين، لكن فقط إذا كان في مصلحة بلدنا".

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وحث ترامب، وهو جمهوري، أمس الخميس الصين على إجراء تحقيق بشأن بايدن، وهو ديمقراطي، مثيرا قلقا بأنه يدعو مجددا إلى تدخل أجنبي في انتخابات أمريكية.

ونشر ترامب الأسبوع الماضي نص مكالمة هاتفية طلب فيها من رئيس أوكرانيا أيضا إجراء تحقيق بشأن أنشطة لبايدن وابنه هانتر، وهو طلب أثار تحقيقا في الكونجرس بشأن هل يجب بدء إجراءات لعزله.

وأكد ترامب اليوم أنه سيرسل رسالة إلى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يطلب فيها أن يجري المجلس تصويتا بكامل أعضائه للموافقة رسميا على التحقيق، وهو تحرك قد يبطىء الإجراءات.

 

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