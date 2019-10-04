منير أديب: أمير قطر تربى على مائدة الإخوان ويريد تطبيق أفكارهم

الجمعة 4 أكتوبر 2019

منير أديب

كتب الخليج 365

قال منير أديب، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن الدوحة تدعم جماعات العنف والتطرف والإرهاب في كل دول العالم، وتقدم دعما سخيا لهم سواء مادي، أو استراتيجي أو عسكري.

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وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن دور الجماعات المتطرفة في دول الساحل والصحراء جاء من الدعم اللا محدود الذي يحصلون عليه من قطر، منوها بأن وجود جماعة بوكو حرام في نيجيريا جاء انعكاس للدور القطري المشبوه.

ولفت إلى أن القارة الأفريقية تمثل هدف هام لدولة قطر، ولها أطماع كبيرة بها، حيث تعد دول أفريقيا مكان بديل للتنظيمات الإرهابية بعد سقوطهم في الرقة والموصل، مضيفا أن الدوحة لها طموح استعماري ولهذا تدعم الجماعات المتطرفة.

وأكد أنه لو تم إيقاف الدعم للتنظيمات الإرهابية لتم القضاء عليهم، ولم يعد لهم وجود، حيث مازالت قطر تدعم التنظيمات المتطرفة في ليبيا وعدد من الدول الأفريقية، مؤكدا أن الإرهاب مازال يترعرع، ويبحث عن بديل في أفريقيا، وقطر توفر له ملاذا آمنا، مشددا على ضررة العمل سويا للقضاء على التنظيمات الإرهابية، ومواجهة أي ملاذات جديدة لهم.

ولفت إلى أن هناك مصلحة للدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، وهذه المصلحة قد تكون سياسية، فهى إمارة صغيرة ترى نفسها في دعم التطرف، فضلا على أن أمير قطر تربى على مائدة الإخوان، وعلى يد قاداتهم ولهذا تأثر بأفكارهم، ويريد أن يطبقها الآن.