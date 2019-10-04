ابن عم تميم: أمير قطر وأبوه خانا الجميع وباعا الدوحة بثمن بخس لإيران

الجمعة 4 أكتوبر 2019

تميم بن حمد

كتب الخليج 365

وجه الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، رسالة إلى القطريين مؤكدا لهم أن تنظيم الحمدين خان جميع الدول العربية.

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وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "رسالتي هذه المرة ليست للقطريين فقط بل إلى كل عربي دافع بكل قوتك ضد إيران، لا تسمح لأطماع المجوس الفرس القذرين بالدخول لوطنك".

وتابع ابن عم تميم بن حمد: "والله لن تفلح أى دولة تتحالف مع نظام الملالي في إيران، فتميم وأبوه حمد بن خليفة خانا الجميع وباعا قطر بثمنٍ بخس لإيران وأعداء الأمة".