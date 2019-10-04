قرقاش: تستمر الإمارات بالعمل بأجندة التفاؤل

الدكتور أنور قرقاش

كتب الخليج 365

وأضاف قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ومشروع الفضاء كما هو مشروع تعزيز التسامح ما هما الا جزء من هذاالتوجه الخيّر".

وتابع" فلا يمكن للعمل الجاد أن يتوقف حسب الظروف الإقليمية".

واختتم "بل بالعكس يجب أن يتضاعف لأن رسالة الاستقرار والازدهار إيجابية".

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