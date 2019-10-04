شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى في بغداد والسلطات تتهم «قناصين مجهولين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد) اتهمت السلطات العراقية اليوم (الجمعة) «قناصين مجهولين» بقتل أربعة اشخاص هم مدنيان وعنصران في القوات الأمنية في بغداد، مع استمرار التظاهرات المناهضة للحكومة منذ الثلاثاء. وافادت خلية الإعلام الأمني في بيان عن «استشهاد اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين» في وسط بغداد «بنيران قناصين مجهولين».

اتهمت السلطات العراقية اليوم (الجمعة) «قناصين مجهولين» بقتل أربعة اشخاص هم مدنيان وعنصران في القوات الأمنية في بغداد، مع استمرار التظاهرات المناهضة للحكومة منذ الثلاثاء. وافادت خلية الإعلام الأمني في بيان عن «استشهاد اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين» في وسط بغداد «بنيران قناصين مجهولين».

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