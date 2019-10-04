شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب قد لا يتعاون مع الكونغرس في قضية عزله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) أنه لا يزال غير متأكد ما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في التحقيق الذي بدأه الديموقراطيون سعياً إلى عزله. وصرح ترمب لصحافيين في البيت الأبيض:«لا أعلم، هذا يتوقف على المحامين».وهدد الديموقراطيون اليوم بأن يجبروا البيت الأبيض على تزويدهم بوثائق يحتاجون اليها في التحقيق.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) أنه لا يزال غير متأكد ما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في التحقيق الذي بدأه الديموقراطيون سعياً إلى عزله. وصرح ترمب لصحافيين في البيت الأبيض:«لا أعلم، هذا يتوقف على المحامين».وهدد الديموقراطيون اليوم بأن يجبروا البيت الأبيض على تزويدهم بوثائق يحتاجون اليها في التحقيق.

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