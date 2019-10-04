مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في غزة

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (غزة) قتل فلسطيني اليوم (الجمعة) برصاصة أصابته في صدره أطلقها جنود إسرائيليون خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة، وفق ما أكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

قتل فلسطيني اليوم (الجمعة) برصاصة أصابته في صدره أطلقها جنود إسرائيليون خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة، وفق ما أكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.